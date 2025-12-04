Domani parla Vanoli: conferenza stampa fissata alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina
FirenzeViola.it
Si avvicina la 14^ giornata di campionato, con la Fiorentina che è attesa questo sabato dalla sfida in esterna sul campo del Sassuolo. In tal senso, a differenza del solito, il tecnico viola Paolo Vanoli non parlerà in conferenza stampa a due giorni dal match ma il giorno prima, ossia domani, alle ore 15.45. A comunicarlo è stato direttamente il club viola tramite il seguente comunicato:
"ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 5 dicembre, alle ore 15:45, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Sassuolo – Fiorentina".
