NAPOLI, Conte: "Siamo tutti con Bove, lo aspettiamo"

In vista della gara di giovedì all'Olimpico contro la Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole su Edoardo Bove: "Prima di iniziare ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un grande abbraccio ad Edoardo Bove, siamo tutti con lui e speriamo di vederlo presto, quanto prima, a fare quello che sa fare benissimo".