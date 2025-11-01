Fiorentina-Lecce, la probabile formazione: ballottaggio Ndour-Sohm. Torna Nicolussi Caviglia
In un clima che si annuncia tesissimo al Franchi, la Fiorentina scende in campo oggi alle ore 15 contro il Lecce per cercare la prima vittoria stagionale dopo 10 partite. Pioli non potrà contare su Robin Gosens (oltre a Sabiri) e dovrà gestire le forze visto il triplo impegno settimanale. Dopo il turnover visto a Milano contro l'Inter, pronti a tornare in difesa Pongracic e Ranieri, così come Nicolussi Caviglia dovrebbe tornare a centrocampo.
Maglia titolare per Mandragora, mentre l'altro centrocampista dovrebbe essere Ndour che ha dato buone sensazioni con l'Inter, niente Sohm (che comunque spera) o Fagioli. Sulle fasce Dodo e Fortini. Davanti invece dovrebbe essere Gudmundsson a spuntarla al fianco di Kean. Queste le probabili formazioni delle due squadre:
FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 27 Ndour, 29 Fortini; 10 Gudmundsson, 20 Kean.
A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 23 Kospo, 65 Parisi, 15 Comuzzo, 44 Fagioli, 7 Sohm, 24 Richardson, 22 Fazzini, 9 Dzeko, 91 Piccoli.
Allenatore: Pioli.
LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 D. Veiga, 4 Gaspar, 44 T. Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 93 Maleh; 50 Pierotti, 9 Stulic, 23 Sottil.
A disposizione: 1 Frucht, 32 Samooja, 21 Kouassi, 3 Ndaba, 5 Siebert, 14 Helgason, 77 Kaba, 6 Sala,10 Berisha, 75 Pierret, 7 Morente, 19 Banda, 22 Camarda, 11 N’Dri.
Allenatore: Di Francesco.
