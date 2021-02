NANI, Viola sarà la regina del rilancio. Commisso...

Gianluca Nani, ex direttore sportivo del Brescia e del West Ham, ha parlato dei principali temi di attualità in casa Fiorentina. Ecco le su parole: “La famiglia Commisso si è presentata con grande entusiasmo, tenendo fede alle parole date. Quando subentra una nuova proprietà non è mai facile: non conosci la squadra e ci sono una serie di difficoltà. Ora le prospettive mi sembrano molto buone. Non penso che i viola rischieranno di entrare nella lotta salvezza per cui la società può già iniziare a programmare la prossima stagione. Sono certo che la Fiorentina sarà una delle società che più si rilancerà nella prossima stagione, per ora Commisso ha avuto tante scusanti. Pradè? Sono certo che saprà fare per tempo tutte le valutazioni del caso”.