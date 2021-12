NANDEZ, Non solo Covid: su di lui mandato di arresto

Non è un buon momento per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez che in Sardegna è risultato positivo agli ultimi test eseguiti prima della ripresa dei rossoblù. Il giocatore infatti in Uruguay è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli. Nei suoi confronti spicca dunque un mandato di detenzione nazionale, ma la Polizia non avrebbe trovato a casa il calciatore che dopo le vacanze natalizie in Uruguay era già tornato a Cagliari. Lo riporta Telemundo.