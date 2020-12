NAINGGOLAN, Torna al Cagliari: sì al prestito secco

Radja Nainggolan torna al Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini, come promesso, ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista belga dell'Inter immediatamente in rossoblù. L'infortunio al ginocchio destro della mezzala croata Marko Rog, per il quale non si conoscono ancora i tempi di recupero, ha messo il club rossoblù nelle condizioni di concretizzare la trattativa in tempi molto rapidi.