MURIEL, La Samp pronta ad inserirsi tra i dubbi viola

Il futuro di Luis Muriel è ancora tutto da scrivere. Come riporta ABC de Sevilla, il cambio di proprietà della Fiorentina potrebbe infatti allontanare l'attaccante colombiano dalla permanenza in viola. Col Siviglia era già stato trovato da tempo un accordo per il suo riscatto a circa 14 milioni di euro, ma il riassetto gigliato non lascia spazio ad alcuna certezza. Ecco quindi, come confermano in Spagna, che la Sampdoria sarebbe pronta a inserirsi nella trattativa e riportare a Marassi un attaccante che in blucerchiato aveva sicuramente fatto faville.