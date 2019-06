MURIEL-DEA, C'è l'accordo: contratto di 4 anni

Ultime da Milano in merito ai movimenti di mercato dell'Atalanta: come riporta TMW, l'affare per Luis Muriel con il Siviglia è praticamente fatto, con l'attaccante colombiano che ha già terminato la Copa America con la sua nazionale a causa di un infortunio rimediato dopo soli tredici minuti della sfida contro l'Argentina.

Incidente meno grave del previsto.Muriel ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro, per questo potrebbe essere già pronto - o quasi - per l'inizio del ritiro. In quattro settimane la Dea conta di avere a disposizione l'ormai ex Fiorentina, pronto a legarsi con un contratto quadriennale alla formazione bergamasca.