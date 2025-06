Murelli, l'ex vice di Stefano Pioli può andare al Cagliari con Pisacane: il punto

Il Cagliari è orientato a puntare su Fabio Pisacane come nuovo allenatore. Secondo quanto raccolto da TMW, si sta già formando anche lo staff che coadiuverà il nuovo allenatore. Che come vice avrà Giacomo Murelli, storico vice di Stefano Pioli che nell'esperienza all'Al-Nassr non è stato però seguito dall'ex difensore.

La carriera di allenatore di Murelli, classe 1964, inizia nel 2001, quando allena il Suzzara, formazione del mantovano che porta dalla Promozione all'Eccellenza, e prosegue poi con il passaggio al Modena nel 2003, prima come collaboratore tecnico di Alberto Malesani e poi come vice del prima citato Stefano Pioli; da lì, l'inizio della collaborazione con il tecnico, seguito poi a Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e infine Milan. Ora una nuova avventura è però prossima al via.