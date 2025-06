RFV Di Gennaro si emoziona: "Io come Club Manager? Partirei adesso per tornare alla Fiorentina, sarebbe un sogno"

Nel corso di Chi si Compra?, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 su Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro, ex viola e attualmente opinionista sportivo per la Rai, è intervenuto commentando così le ultime voci di mercato sulla Fiorentina: "Leggevo di Edin Dzeko, su cui il Bologna sta spingendo. Ho visto che si potrebbe inserire anche la Fiorentina. Magari venisse a Firenze, mi auguro possa arrivare alla Fiorentina. Ha una certa età, ma è un calciatore fantastico. Ma ve lo ricordate alla Roma? Quando era in forma portava la squadra sulle spalle, fa il nove e il dieci insieme. Farebbe crescere tutti i compagni, anche Kean. E ce la vedo anche bene la coppia Dzeko-Kean".

Oggi, in Slovacchia, partirà l'Europeo Under 21 che lo stesso Di Gennaro commenterà. E così, a poche ore da Italia-Romani (fischio d'inizio alle 21 di stasera), Di Gennaro ci ha parlato di Cher Ndour e Alessandro Bianco, due azzurrini di proprietà della Fiorentina: "Ndour è un centrocampista che ha sempre giocato con Nunziata e credo possa partire titolare, è una mezzala fisica che sta facendo bene in Nazionale. Lui è un ragazzo che deve crescere, ma dal punto di vista fisico e qualitativo è un giocatore importante che ci può stare nella rosa della Fiorentina. Per Bianco vediamo, perché è in ballottaggio con Prati del Cagliari".

Di Gennaro ha poi commentato così una suggestione, nata nelle ultime ore tra i tifosi viola, di una possibile sua candidatura come Club Manager della Fiorentina accanto a Pioli: "Mi state facendo venire i brividi. Sono uno passionale, mollerei tutto e tornerei a Firenze. Lascio tutto, vengo lì anche domani. Sarebbe un riconoscimento davvero importante"