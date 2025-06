Calciomercato Ikone e Sottil non saranno riscattati. Possibile ritorno di fiamma per Frendrup

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo. Per quanto riguarda i prestiti in uscita, probabilmente rientreranno alla base sia Ikone che Sottil. Il Como non riscatterà il primo, lo stesso vale per il secondo con il Milan che non ha intenzione di spendere circa 10 milioni. Rientrerà anche Valentini dall'Hellas Verona.

A centrocampo nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma di Morten Frendrup del Genoa. La Fiorentina potrebbe fare un nuovo tentativo quando discuterà con la squadra rossoblù il futuro di Albert Gudmundsson.