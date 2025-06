Intesa totale con Pioli, dal mercato allo staff: l'ultimo nodo riguarda i tempi di attesa

Su La Nazione il punto sulla situazione Stefano Pioli-Fiorentina: si va avanti adagio, con tanta fiducia. La Fiorentina ha il sì del tecnico, con le parti che hanno iniziato anche a parlare dei dettagli dello staff - sei elementi che integreranno i professionisti già in organico - oltre ai primi nomi di mercato e al famoso Club Manager.

C'è un accordo anche sullo stipendio, triennale (o biennale con opzione) a 3 milioni a stagione. Pioli spalmerà dunque (rinunciando a diversi soldi) il ricco anno di contratto da 12 milioni che ha ancora in Arabia Saudita con l'Al-Nassr. E sui tempi, la Nazione specifica che molto dipenderà dall'attuale club del tecnico emiliano. Ci sarà da lavorare ai fianchi dell'Al-Nassr per accorciare l'attesa. A oggi è questo il grosso nodo da sciogliere, non il come ma il quando.