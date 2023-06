FirenzeViola.it

L'allenatore del West Ham, David Moyes, ha commentato le sue scelte, ai microfoni di Sky, per la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham: "Ho fatto delle scelte in vista dei cross e per la bravura nei calci piazzati e d'angolo. Noi siamo molto entusiasti di essere arrivati qua, ora dobbiamo fare il passaggio più importante, quello della vittoria"