MOURINHO, Decisi io di mandare Salah ai viola

Queste le parole dell'ormai ex allenatore del Manchester United, Josè Mourinho, a proposito dell'ex viola Salah, suo giocatore ai tempi del Chelsea: "Decisi di acquistare Salah nonostante in quel ruolo avessi giocatori come Willian e Hazard. Aveva bisogno di giocare e a Londra non ne aveva le possibilità. Decisi io di mandarlo in prestito alla Fiorentina, in un campionato che conoscevo molto bene".