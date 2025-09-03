Morata sulla Nazionale: "Essere qui è una benedizione, non potrei prenderla male"

vedi letture

L’attaccante del Como, Alvaro Morata, ha parlato dal ritiro con la Nazionale spagnola: “La cosa migliore che abbiamo è che siamo una grande squadra. Nel corso della mia carriera ho avuto qui grandi giocatori che non hanno giocato sempre in nazionale, come David Silva o Cesc Fabregas, ma non ho mai visto una faccia cattiva, loro sono stati degli esempi. Essere qui è una benedizione, non potrei prenderla male".