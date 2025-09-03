Bazzani su Nicolussi Caviglia: "Sempre avuto il carattere da professionista"

L’ex attaccante e oggi opinionista Fabio Bazzani ha parlato di Hans Nicolussi Caviglia: “Credo sia un innesto azzeccato. Ha una grande tenuta psicologica e personalità. Quando lo conobbi a Perugia, alle 7:30 di mattina era già pronto per la colazione: aveva l’atteggiamento del professionista vero. Giocava da mezzala, essendo forte mentalmente pareva già un adulto. Ha meritato l’occasione di Firenze”.