Michele Tossani: "Servirà una Fiorentina più coerente. Quale ruolo per Gud?"

Il match analyst, Michele Tossani, ha parlato della squadra viola a TMW Radio: "Servirà una Fiorentina più coerente rispetto ai giocatori che ha. In mezzo ha alzato il livello con giocatori che palleggiano e ti permettono di non abbassare Fagioli, che deve stare più avanti. Pioli deve trovare il modo di armare gli uomini davanti.

E' chiaro che Kean è insostituibile, mentre Dzeko non può dare troppa continuità, quindi lo vedo più dalla panchina. Piccoli lo abbiamo visto nel passato recente, è una sorta di attaccante esterno più di fatica che si accoppia col centravanti. Ma in tutto questo Gudmundsson dove va? Il rischio è di vederlo in panchina, usato a partita in corso. E' una squadra da difesa e contropiede, che potrà avere problemi con squadre con blocchi bassi. E' una squadra simile allo scorso anno, se deve fare la partita manca di qualità ma se deve ripartire può far male a tutti".