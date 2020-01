MORABITO, Per la Viola mercato prudente. Fofana...

L'agente ed intermediario di mercato, Vincenzo Morabito, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "Pradè in conferenza ha descritto bene questo mercato. I giocatori buoni a gennaio che possono trasferirsi sono pochi, ma ci possono essere delle opportunità per migliorare. L'ultima settimana è quella decisiva dove tutti gli scenari possono cambiare. Fofana? Lo sto trattando in Inghilterra e so che l'Udinese lo valuta 22 milioni. Forse in Italia potrebbe scendere il prezzo a 17-18, ma sta facendo bene, è un giocatore molto interessante. Commisso? Sbaglia a dire che i soldi non sono un problema: le altre società alzano le richieste e i tifosi le aspettative. Mercato? Quello dei viola è molto prudente come è giusto che sia quello di una società che non ha grandi ricavi da sponsor e stadio. Il fatturato è determinante".