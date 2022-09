MONZA, Stroppa a rischio: sondato Ranieri

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Monza in vista della delicata sfida contro il Lecce al Via del Mare. Dopo 5 ko nelle prime 5 giornate i brianzoli sono chiamati alla risposta sul campo, per smuovere la classifica e soprattutto per rafforzare la panchina del tecnico Giovanni Stroppa. Con un ulteriore ko, infatti, l'esonero dell'allenatore diventerebbe quasi scontato con Galliani e Berlusconi che in tal senso hanno già sondato la disponibilità di Claudio Ranieri, in passato anche allenatore della Fiorentina.