MONZA, Stallo per Keylor Navas: trattativa può saltare

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - L'arrivo di Keylor Navas al Monza non è più scontato. La trattativa che sembrava essere ormai definita, tanto che si dava per certo l'approdo del campione in Brianza è in realtà in stallo. Sembra infatti che tra il Monza e Keylor Navas, svincolato, non si sia trovata l'intesa economica nonostante pare fossero già state fissate le visite mediche. (ANSA).