MONZA, Dopo Gollini arriva anche Szczesny?

Il Monza, che ha ceduto il portiere De Gregorio alla Juventus, ha virato su Pierluigi Gollini per affidargli i pali in vista della stagione 2024/25. Un arrivo che ha fatto pensare alla chiusura definitiva per un altro giocatore stimato da Adriano Galliani, Wojciech Szczesny, in uscita dalla Juventus. Come invece riporta SkySport l'arrivo dell'ex viola dall'Atalanta non esclude l'altro. L’interesse del Monza sarebbe infatti più vivo che mai ed è possibile che il dirigente biancorosso Adriano Galliani possa decidere di affondare il colpo per provare a prendere il polacco nella seconda metà di agosto.