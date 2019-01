MONTI, Vorrei incontro tifosi-proprietà. Mercato...

Gianfranco Monti, noto speaker e tifoso viola, ha commentato il mercato della Fiorentina e non solo: "Sono contento che Corvino si sia mosso in anticipo per Muriel e Traorè. Il sesto posto è accessibile, anche se la Samp la vedo più in forma. Proprietà? L'incontro coi tifosi è stato chiesto più volte ma pare non ci sia tutta questa voglia di parlare: a me piacerebbe, per mandar via un po' di malumore".