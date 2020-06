MONTI, Pessina beva e vada in curva: e se piove...

Lo speaker radiofonico e showman Gianfranco Monti ha dato il suo punto di vista sulla vicenda relativa allo stadio Franchi, alla luce delle parole di ieri del sindaco Nardella: “Si sta sfiorando il ridicolo, questa storia non finirà mai. Io penso che i fiorentini abbiano diritto a uno stadio nuovo, che sia a Campo di Marte, a Campi Bisenzio o alla Mercafir. Il Franchi è uno stadio fatiscente, anche se ne siamo tutti innamorati. Il sovrintendente Pessina? Gli farei bere due litri d’acqua, poi lo porterei in Fiesole in un giorno di pioggia quando c’è la partita e poielo accompagnerei serenamente nei bagni sotto la curva, così si renderebbe conto di che situazione c’è. Il fatto che poi non si possano buttare giù le curve è una cosa ridicola, visto che cadono a pezzi”.