MONTI, Gattuso? Non mi è piaciuto. Italiano un pignolo

INDISCREZIONI DI FV ITALIANO, SPEZIA CHIEDE CHIAREZZA. SULLA CLAUSOLA... Vincenzo Italiano è il tecnico prescelto dalla Fiorentina per la propria panchina. Tuttavia l'allenatore ha un rinnovo firmato 15 giorni fa con lo Spezia fino al 2023 e c'è una clausola rescissoria (che deve pagare di tasca propria per liberarsi),... NOTIZIE DI FV NICO GONZALEZ, MARTEDÌ LE VISITE A BUENOS AIRES L'ultimo passaggio che sancirà definitivamente il passaggio dell'argentino Nico Gonzalez alla Fiorentina riguarda le visite mediche. Queste ultime - secondo quanto appreso in esclusiva da FirenzeViola.it attraverso l'entourage dell'attaccante - saranno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 giugno 2021.