MONTEZEMOLO, Viola erano spariti prima dei DV

Luca Cordero di Montezemolo, imprenditore italiano, amico dei Della Valle ed ex presidente della Ferrari, ha parlato della situazione legata alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Non so niente delle decisioni che prenderanno i Della Valle, ma dico ai tifosi fiorentini che nella vita e nello sport è molto importante guardare avanti, ma anche sapere da dove si è partiti. Quando i Della Valle sono entrati nella Fiorentina la società viola era ridotta ai minimi storici, adesso capisco la situazione disastrosa, ma a gennaio era vicina alla zona Europa... È vero che dopo tre mesi si è ritrovata a lottare per la salvezza e capisco la delusione dei tifosi, ma il club gigliato era sparito prima che arrivassero i Della Valle. Comunque ci tengo a dire che non so niente di quello che hanno maturato e della decisione che prenderanno perché non ci ho parlato e non ho seguito la vicenda da troppo vicino. Contestazione? Se fossi io il proprietario di una società di calcio in cui ho investito e fossi insultato così come lo sono loro mi chiederei chi me lo fa fare".