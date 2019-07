MONTELLA, Parla l'amico: "Ha sofferto molto. Ora..."

Intervenuto per commentare il passato e il presente di Vincenzo Montella, l'amico dell'Aeroplanino Massimo Cioni ha parlato così: “Con Montella e Di Francesco abbiamo un negozio insieme, li conosco entrambi molto bene. Per Vincenzo quello appena passato è stato un periodo per niente semplice,ma adesso ha l'occasione per rifarsi. Dall'esterno lo vedo carico, è sempre tranquillo e sorridente. Negli scorsi mesi si è sentito deluso ma ora vuole tornare a fare bene e rilanciarsi”.