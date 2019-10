MONTELLA, Oggi vittoria meritata. Castrovilli...

Queste le parole, a Sky Sport, di Vincenzo Montella dopo la vittoria della Fiorentina per 2-1 contro il Sassuolo: “Questa squadra sta dando ottimo segnali. Era importante che la squadra fosse viva. Oggi è stata una vittoria meritata, la squadra è cresciuta pian piano anche fisicamente. Il Sassuolo ha avuto due giorni in più di riposo rispetto a noi ma la stanchezza nostra non si è sentita. I tifosi sono eccezionali nonostante la sconfitta interna contro la Lazio sono venuti qua in tantissimi. Sono felice per il presidente e questa vittoria la dedichiamo a lui. Castrovilli è un calciatore che ha giocato bene oggi e su cui noi abbiamo voluto puntare fin da subito. Ho visto tante cose che mi danno fiducia. Gaetano è molto umile non è facile quando hai un impatto simile in Serie A, io non ho avuto paura di fare il paragone con Antognoni. Sono rimasto sorpreso della presenza di Ribery ma ha fatto una cosa da campione, mi ha aiutato nei cambi”.