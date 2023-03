MONTELLA, In campo coi bimbi turchi per dare un sorriso

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, oggi in Turchia all'Adana Demirspor, ha compiuto un bellissimo gesto entrando in campo con alcuni bambini della zona nel tentativo di restituire un sorriso. "Il mondo si rialza sempre con il sorriso di un bambino", ha scritto il mister su Instagram mostrando le immagini della bellissima iniziativa in collaborazione con la Regione Piemonte. La sua squadra è l'unica dei territori che hanno subito il terremoto ad aver ricominciato a giocare in SuperLig turca.