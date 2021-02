MONELLI, Rinnovo di Ribery? Io ci penserei bene...

"Giudicando da fuori ci penserei un po' prima di prolungare il suo contratt a Ribery, che non è più un ragazzino e va per i 38 anni". A dirlo è Paolo Monelli, interpellato da Tuttomercatoweb nella veste di attaccante viola ma anche del Monza, che ha messo nel mirino proprio Ribery. "E' sempre forte - afferma Monelli - ma ad una certa età non è facile avere continuità di rendimento. Ora alterna buone gare ad altre un po' meno. Magari in una mezz'oretta fa cose egregie però poi a livello di rendimento nel tempo bisognerebbe fare un''analisi. E' stato un campione con la C maiuscola ma quando arrivi ad una certa età ci sono inevitabilmente delle incognite. Se una società vuole avere una continuità o comunque un futuro deve puntare su giocatori con una età inferiore e che abbiano un rendimento maggiore, senza nulla togliere a quel che ha fatto. Guardandola da fuori, è un giocatore che riesce a dare tutto: magari puoi tenerlo e prolungarli il contratto anche per far crescere i giovani. Farei delle riflessioni profonde e sarei chiaro con lui sul ruolo da tenere nell'ambito della squadra. Al Monza? Galliani è abituato a fare questi grandi colpi anche mediatici. Sarebbe la prima volta in A per il Monza che si presenterebbe con un colpo ad effetto. Vlahovic? Prandelli è stato bravo a dargliela e farlo giocare titolare. E ora Vlahovic lo sta ripagando, segna quasi sempre lui. E' giovane, deve essere aiutato dalla squadra anche se ora qualcosa di meglio si vede pure in fase offensiva. Fino a mesi non arrivano palloni in avanti... Mi piace il suo sinistro, ha buona tecnica e grossa forza fisica, tiene botta da solo; se viene affiancato da un attaccante rapido che collabora con lui è anche meglio. Vediamo come sarà Kokorin".