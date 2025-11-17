Legge Bove, Abodi: "Grazie a Edoardo e a chi non c'è più, come Astori"

In occasione della conferenza stampa per la presentazione della Legge Bove sul primo soccorso - tenutasi oggi presso l'aula convegni del Palazzo Carpegna in Senato - è intervenuto il Ministro allo Sport Andrea Abodi, che ha parlato della nuova legge varata col nome dell'ex mediano viola Edoardo Bove, raccontando anche un fatto personale: "Quarant'anni fa persi un cugino, andato giù e rimasto a terra mentre giocava a calcio con gli amici. Sono convinto che presto ci metteremo intorno a un tavolo, siamo tutti d'accordo. La vita non può non essere una tematica al centro dei nostri pensieri. I protocolli formativi di tutti gli istruttori dovrebbero prevedere il primo soccorso: perché non c'è nei settori tecnici? Quello che è successo a te è successo, in forme diverse, anche ad altri uomini dello sport.

Morosini l’ho vissuto in prima persona, da presidente della Lega B, era un ragazzo di una nostra squadra. Vale per Bovolenta, vale per Astori. Tutti cercano di mantenere viva la sensibilità e l’attenzione, per dare un senso a chi resta e al sacrificio di chi se n’è andato".