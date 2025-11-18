Delneri: "L'Udinese non può storcere il naso. Basta pensare alla Fiorentina"

vedi letture

Luigi Delneri, ex allenatore tra le altre anche dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto dove ha confrontato i risultati dei bianconeri con quelli di altre squadre, compresa la Fiorentina: "Il bilancio è buono dopo undici giornate. Se consideriamo dove sono Atalanta e Fiorentina non c'è da storcere il naso. Tuttavia si può sempre migliorare, soprattutto in due tre aspetti importanti. Uno è la mentalità. Per farlo guardo al Bologna di Italiano che si propone bene come collettivo oltre che con i suoi singoli, e l'Udinese no, anche se si vede che la squadra è forte".