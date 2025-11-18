Lazio pronta a sacrificare Tavares a gennaio: Sarri vorrebbe Parisi
Secondo quanto riportato da TMW, nel caso in cui alla Lazio dovesse essere concessa la possibilità di operare a "somma zero" nel corso del mercato di gennaio dopo il blocco estivo, Nuno Tavares potrebbe essere sacrificato visto il poco feeling con Maurizio Sarri. L'esterno viene valutato circa 20 milioni da Transfermarkt e la sua partenza potrebbe finanziare eventuali innesti per il club capitolino. In caso d'addio, i dirigenti laziali potrebbero tornare a bussare alla porta della Fiorentina per chiedere Fabiano Parisi, esterno tutt'altro che protagonista in viola che da tempo è un obiettivo di Sarri.
