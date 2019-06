MONDIALI, L'Italia vince all'esordio. Le viola...

Parte subito con il piede giusto l'avventura della Nazionale femminile ai Mondiali: l'Italia di Milena Bartolini vince in rimonta per 2-1 nel recupero sulla più quotata Australia, grazie ad una doppietta di Barbara Bonansea nella ripresa dopo il vantaggio della temibile Kerr nel primo tempo. All'Italia sono stati annullati due gol (uno per tempo) e negato un rigore dal VAR ed anche la solita Kerr è stata colta in fuorigioco sul suo secondo gol. Per quanto riguarda le giocatrici viola impegnate ai Mondiali, novanta minuti per Alia Guagni mentre la Mauro ha lasciato il terreno di gioco dopo 58 minuti. Solo panchina per la Parisi. Anche Elena Linari (la fiorentina che gioca nell'Atletico) ha ben giocato per 90 minuti.