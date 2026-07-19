Mondiale, pirotecnico 6-4 per l'Inghilterra nella finalina. Spagna-Argentina, le probabili

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Il Mondiale si avvia alla conclusione dopo la spettacolare finale per il terzo posto disputata nella serata di ieri. A conquistare il gradino più basso del podio è stata l'Inghilterra, che ha superato la Francia con un rocambolesco 6-4 al termine di una gara ricca di emozioni e di colpi di scena. Grande protagonista Bukayo Saka, autore di una tripletta, mentre per i francesi non sono bastate la doppietta di Kylian Mbappé e le reti di Barcola e Dembélé. Con questo successo, la nazionale di Thomas Tuchel chiude il torneo al terzo posto, mentre la Francia saluta il Mondiale con la quarta posizione. Si chiude così l'era Didier Deschamps, mentre Kylian Mbappe finisce il Mondiale con 10 marcature ed è attualmente il miglior marcatore all time della Coppa del Mondo, con 22 centri (aspettando Messi stasera, a 8 gol in questa edizione e a 21 nella storia).

Questa sera, invece, sarà il momento dell'ultimo atto della competizione. Al MetLife Stadium si affrontano Spagna e Argentina nella finalissima che assegnerà il titolo mondiale. Da una parte la squadra di Luis de la Fuente, trascinata dal talento di Lamine Yamal e dalla qualità del suo centrocampo, dall'altra l'Argentina campione in carica guidata da Lionel Messi, a caccia di uno storico bis iridato. Queste le probabili formazioni.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Giuliano Simeone; Messi, Julián Álvarez.