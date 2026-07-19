Ritorni: "Felicissimi del rinnovo di Kayode col Brentford. Croci? La Fiorentina ci punta"

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Andrea Ritorni, capo scout della Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, procuratore di Michael Kayode, intervenendo ai taccuini di TMW ha fatto il punto anche sul futuro dell'ex esterno della Fiorentina, ora al Brentford: "Lui è cresciuto andando a confrontarsi con il calcio inglese, si trova bene in Premier League ed a vivere in Inghilterra, ora gli nascerà la figlia. Ad ora sta bene laggiù. Chiaramente gli fa piacere che si sia parlato o che si parli di grandi squadre italiane su di lui, ma sta bene al Brentford e non ha mai pensato di andare via, pur essendo lusingato".

Sul rinnovo col Brentford: "Siamo contentissimi, io con tutto il team della Vigo Global Sport Services ed il patron Claudio Vigorelli, così come lo è la sua famiglia. Il Brentford lo voleva questo rinnovo. E penso che anche il suo valore stia crescendo: il Brentford lo ha pagato 20 milioni, ma magari lo può rivendere al doppio...".

Ritorni, poi, ha parlato anche di Federico Croci, promettente attaccante della Fiorentina che segue da vicino per la stessa scuderia (così ne aveva parlato anche ai microfoni di Radio FirenzeViola): "Ora farà la pre season con la prima squadra, la Fiorentina lo ha trattenuto perché ci vuole puntare, Federico è tenuto in forte considerazione, il club con lui sta facendo un lavoro importante di crescita. Sono convinto che lui lavorerà con la testa giusta e che dunque possa fare bene in questa stagione e magari togliersi anche qualche soddisfazione in Prima Squadra. Deve stare con i piedi per terra e migliorarsi, ma per me come lui ce ne sono pochi con quelle doti innate".