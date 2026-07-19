FirenzeViola Anche Distefano saluta la Fiorentina: va ad Empoli a titolo definitivo

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L'attaccante della Fiorentina Filippo Distefano è in procinto di lasciare la Fiorentina. Di ritorno dalla Carrarese il versiliese classe 2003 andrà all'Empoli che ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per portarlo alla corte di Pagliuca. Il trasferimento sarà a titolo definitivo con la Fiorentina che manterrà una percentuale sulla futura rivendita.

La trafila

Nei prossimi giorni dunque l'operazione dovrebbe perfezionarsi dopo il corteggiamento del Benevento che però non è andato a buon fine. Il giocatore che ha un contratto con i viola fino al 2028 dopo la trafila nelle giovanili e il debutto in prima squadra è stato in prestito prima alla Ternana poi al Frosinone. Infine come detto alla Carrarese ed ora per lui si aprono definitivamente le porte del Castellani.