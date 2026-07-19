Cioffi sulla Carrarese: "Parto da una base solida, ho fiducia nella società"

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Il neo tecnico della Carrarese, il fiorentino doc Gabriele Cioffi, ha parlato della prossima stagione di serie B a Tuttomercatoweb. Ecco alcuni stralci dell'intervista:

Che Carrarese sta nascendo?

"Siamo in un momento dell’anno particolare, in cui la sessione di calciomercato è aperta. Anche qui vale un po' il discorso di prima: è difficile provare a tirare le somme già adesso su ciò che sarà. A ogni modo, ho piena fiducia nella società e in tutti gli addetti ai lavori, con i quali sono allineato dal primo giorno".

Raccoglie l'eredità pesante di Calabro che ha chiuso un ciclo soddisfacente, che idee porta?

"Inizio questa nuova avventura con una base solida già costruita in precedenza, e questo è un aspetto sicuramente molto importante. Da quello che ho potuto vedere sono tutti ragazzi in linea con il mio modo di essere, molto dediti al lavoro: non sarà difficile creare il giusto legame, per portare le mie idee di calcio e la mia filosofia di gioco".