Mondiale: pari e patta tra Canada e Bosnia. E in nottata esordiscono gli Usa

Mondiale: pari e patta tra Canada e Bosnia. E in nottata esordiscono gli UsaFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

Larin entra al 76' e dopo appena tre minuti va a segno riacciuffando la Bosnia che era avanti dal 21' con un gol di Lukic e che nel recupero rischia anche la beffa sempre ad opera dell'attaccante miglior marcatore (31 gol) della nazionale canadese. Finisce così 1-1 la prima gara del gruppo B che comprende anche Qatar e Svizzera in campo domani sera alle 21. In questa prima gara Dzeko è rimasto in panchina. In nottata, alle 3 italiane, debutterà invece il terzo paese ospitante, ossia gli Usa contro Paraguay, gara del gruppo D.