Milan, Rangnick non aspetta più e va verso il rifiuto ai rossoneri

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Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sarebbe sfumata definitivamente la possibilità di vedere Ralf Rangnick al Milan. Il tecnico e dirigente tedesco avrebbe infatti scelto di non attendere oltre una decisione del club rossonero, dopo settimane di incertezza sul progetto prospettatogli dalla proprietà. Il Milan aveva valutato Rangnick per affidargli la guida dell'area tecnica, ma l'ex allenatore del Lipsia aveva posto condizioni precise: piena autonomia operativa e la possibilità di costruire una struttura composta da collaboratori di sua fiducia. Tra i nomi indicati figuravano Oliver Glasner o Matthias Jaissle per la panchina, Johannes Spors nel ruolo di direttore sportivo e Christopher Vivell, attuale capo scout del Manchester United.

La società milanese avrebbe preso in esame la proposta senza però arrivare a un via libera definitivo. Nel frattempo, la Federazione austriaca ha continuato a manifestare la volontà di proseguire il rapporto con Rangnick, confermandogli la massima fiducia in vista del percorso che porterà la nazionale fino a Euro 2028. Per questo motivo il tecnico sarebbe ora orientato a restare alla guida dell’Austria anche nei prossimi anni