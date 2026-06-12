Ufficiale
Lazio, il mercato è a saldo zero: c'è la comunicazione della Commissione
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Il mercato della Lazio sarà un mercato a saldo zero. Questa la risultanza della comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica. Il mercato dunque in entrata sarà dipendente dalle uscite: niente spese senza cessioni. Questo il comunicato del club capitolino:
"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.
Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F."
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