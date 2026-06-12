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La Fiorentina annuncia altri due giocatori dell'All Stars per il centenario: sono Di Livio e Pepito Rossi
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Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato ad inizio maggio sul sito dalla Fiorentina il club viola ha annunciato un amichevole tra la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia che andrà in scena il 2 settembre per celebrare i 100 anni di storia del club. Nella giornata di oggi il club viola, che già aveva annunciato i primi due nomi della squadra All Stars, ossia Sebastien Frey e David Pizarro, ha comunciato tramite un post Instagram altri due componenti della formazione, ossia Angelo Di Livio e Giuseppe Rossi.
Questo il post con l'annuncio:
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