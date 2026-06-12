Marelli spoilera: "Orsato probabilmente nuovo designatore per il prossimo biennio"
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Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, è intervenuto a Radio CRC dove ha affrontato, tra i tanti temi, quello delle future nomine arbitrali: "Il designatore per i prossimi due anni sarà con ogni probabilità Orsato. Le nomine non sono più annuali ma biennali, quindi il prossimo presidente si ritroverà delle scelte già bloccate. È una situazione abbastanza atipica e sconveniente".
Sul futuro dell'AIA: "Mi auguro che ci siano vertici arbitrali diversi da quelli degli anni precedenti. Molti ex arbitri non hanno voluto assumere il ruolo di presidente anche per motivi economici: è una posizione che genera enorme stress per 36mila euro".
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