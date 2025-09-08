Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata
(ANSA) - ROMA, 08 SET - La Tunisia si è qualificata per il Mondiale di calcio 2026 - negli Stati Uniti, Canada e Messico - battendo la Guinea Equatoriale (1-0) a Malabo. Le Aquile, ormai irraggiungibili in testa al Gruppo H, hanno vinto grazie a un gol nei minuti di recupero di Mohamed Ali ben Romdhane (94'). La Tunisia è la 18esima nazione a qualificarsi, la seconda africana dopo il Marocco, che venerdì si è assicurato il biglietto per il Mondiale nel continente americano. (ANSA).
