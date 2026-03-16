Gosens su Parisi: "Grande stagione. Io sto ritrovando la forma fisica"

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Robin Gosens ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 29^ giornata: "Quando devi lottare per la salvezza, la testa comanda. Dipende da come gestisci la pressione, che è diversa rispetto a obiettivi importanti come l'anno scorso. Vogliamo essere molto lucidi e aggressivi. Serve una gara di grande attenzione e lucidità, l'abbiamo preparata bene e la vittoria in Conference ci ha dato entusiasmo. Siamo pronti".

Gioca da erzino e Parisi alto: che armi sono?

"Fabiano sta facendo una grande stagione: si è messo a disposizione e ha dato la conferma al mister che può giocare anche in avanti. Io sto mettendo il mio e sono un terzino che sa anche attaccare. A 4 è diverso di un quinto, ho ritrovato la mia forma fisica e sono contento che il mister oggi abbia scelto me: proverò a ripagare la fiducia".