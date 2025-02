Moggi sull'episodio di Bastoni: "Fosse stata la Juve si parlerebbe di arbitraggio pagato"

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Radio CRC dell'episodio che ha visto protagonista Bastoni in Inter-Fiorentina: "Mi ricorda una partita tra Juventus e Parma quando non c'era il calcio d'angolo evidente, lo mostrarono anche alle televisioni e venne fuori il gol che venne annulla San Siro non ci voleva un cannocchiale per vedere che il pallone era uscito di 30 centimetri, nonostante tutto è stato dato il calcio d'angolo ed è venuto fuori il gol. Se quell'assistente avesse fatto lo stesso errore in una partita della Juventus, tutti avrebbero detto che è stato pagato dalla Juventus.

Il problema di fondo che la Juventus non si difende. Chiariamoci: sono cose che possono capitare ad un assistente, mica l'ha fatto apposto".