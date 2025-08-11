Moggi fa le carte alla Fiorentina: "Con Pioli può lottare per la Champions. E Fagioli..."

vedi letture

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, questa sera, è intervenuto ai microfoni di Italia7 durante il "Salotto Viola". Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina: "La squadra la conosco abbastanza e l'allenatore è buono... ricordo però che Palladino la passata stagione è arrivato sesto. Per arrivare in quelle posizioni bisogna lottare molto in questo campionato. Forse l'Atalanta è la principale candidata a venire meno.

Diciamo che ci sono squadre che danno l'impressione di poter raggiungere molto più facilmente la Champions. Però la Fiorentina può lottare con un tecnico come Pioli. Personalmente mi auguro che possa ripetere il campionato della passata stagione, che è stato molto buono. Fagioli in regia? Potrebbe venire a mancare un po' l'esperienza per fare quel ruolo... poi bisogna vedere il peso della maglia. Essere l'uomo guida di una squadra di calcio in età più avanzata può fare meno impressione, all'età di Fagioli, invece, può diventare anche un handicap... ciò non toglie che il giocatore sia molto forte".