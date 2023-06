MILENKOVIC, Può essere il sostituto di Kim a Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nikola Milenkovic è nella lista degli obiettivi del Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport ha evidenziato il placet azzurro per il serbo, che è ormai esploso in maglia viola ed è pronto al salto di qualità: “Adesso il presidente del Napoli deve guardarsi dal Bayern Monaco, che fa sul serio per Kim: pronti 60 milioni di euro per superare la concorrenza del Manchester United e pagare la clausola al Napoli dove pensano di sostituirlo con Milenkovic della Fiorentina”.