MILENKOVIC, C'è tanta delusione. Ci scusiamo con la Serbia

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra delusione. Dopo l'eliminazione ai gironi nel Mondiale in Qatar, la Serbia conclude anzitempo anche Euro 2024, uscendo come ultima classificata nel girone C. Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina protagonista nella selezione di Stojkovic, dopo il pareggio con la Danimarca che ha sancito l'eliminazione, si è così espresso nella sala stampa dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, come riportato da Kurir Sport: "E' stata una partita difficile all'interno di un raggruppamento molto equilibrato.

In campo abbiamo dimostrato che avremmo potuto vincere, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. C'è tanta delusione, dobbiamo chiedere scusa a tutti i nostri tifosi e all'intera nazione: abbiamo avuto un sostegno incredibile durante tutto il torneo, sono sicuro che impareremo dagli errori commessi. E se avessimo segnato un gol all'Inghilterra nel secondo tempo...".