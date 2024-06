MILENKOVIC, Alle 18 contro la Svezia. Poi l'Inghilterra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'ottima prestazione, con gol su rigore, di Antoni Barak ieri pomeriggio con la sua Repubblica Ceca(QUI la news completa), oggi toccherà a Nikola Milenkovic scendere in campo. La sua Serbia infatti affronterà alle 18:00 in amichevole la Svezia alla Friends Arena di Solna. Un match importante per la nazionale balcanica in preparazione all'Europeo. La squadra del Commissario Tecnico Dragan Stojkovic sarà impegnata nel girone C con Danimarca, Inghilterra e Slovenia. L'esordio per Milenkovic e compagni sarà contro domenica sera alle 21:00 contro l'Inghilterra.