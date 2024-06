BARAK, In gol nel 7-1 della Repubblica Ceca su Malta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Buona la prima per i calciatori viola in Nazionale. Nell'amichevole contro Malta la Repubblica Ceca di Barak, capitano dei boemi per l'occasione, ha battuto la selezione allenata dall'italiano Michele Marcolini per 7-1. Il centrocampista viola è finito anche sul tabellino dei marcatori grazie alla rete, su rigore, dell'iniziale vantaggio ceco dopo sei minuti. A segno poi Chytil(2), Jurasek(2), Lingr e Cerny. Per Malta il gol della bandiera è stato invece segnato da Paul Mbong.